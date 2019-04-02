Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об увольнении Людмилы Кизюн с должности судьи Соломенского районного суда Киева за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Как сообщает пресс-служба ВСП, основанием для открытия дисциплинарного дела Кизюн были жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального банка Украины, адвоката Самойленко А. в интересах ООО «Астерс Консалт».

В частности, в жалобе адвокат Самойленко указывает, что постановлением судьи Кизюн от 15 декабря 2017 приняты меры обеспечения по иску к НБУ, публичному акционерному обществу «Коммерческий банк «Приватбанк», Минфину и другим о признании недействительными договоров и прекращения действий.

По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность.

По аналогичным основаниям подана дисциплинарная жалоба НБУ, в которой отмечается, что указанным решением суда неправомерно остановлено решение, акты НБУ, установлен для НБ запрет совершать определенные действия, противоречащие нормам процессуального законодательства.

Третья Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что судья Кизюн, не решая спор по существу, приняла меры обеспечения иска, которые по своему содержанию являются тождественными удовлетворению заявленных исковых требований. Допущенные судьей Кизюн нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков - Нацбанка, Минфина, ПАО КБ «Приватбанк», так и для авторитета правосудия.

«Учитывая характер и множественность грубых нарушений, допущенных судьей Кизюн свидетельствующих, что судьей необъективно и несправедливо осуществлено правосудие... Третья Дисциплинарная палата ВСП считает, что применение к ней дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об увольнении с должности является пропорциональным совершенным дисциплинарным проступкам и соответствует требованиям статьи 109 Закона Украины «о судоустройстве и статусе судей», статьи 50 Закона Украины «о Высшем совете правосудия», - указано в решении.

Отмечается, что Кизюн обжаловала это решение. Однко решение Третьей дисциплинарной палаты оставлено без изменений.

Высший совет правосудия постановил уволить Кизюн с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

В декабре 2016 года «Приватбанк» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова признали неплатежеспособным и национализировали.

По данным журналистов, перед национализацией из «Приватбанка» вывели 110 млрд гривен.

В декабре 2017 судья Кизюн в качестве обеспечительной мере по иску Коломойского запретила компаниям, нанятым для расследования выведения средств (forensic audit) из Приватбанка перед национализацией, осуществлять любые действия.

Нацбанк отреагировал на это решение суда, выпустив жесткое заявление. В нем регулятор пообещал в ближайшее время подать апелляционную жалобу и обратиться в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой на судью Людмилу Кизюн, которая вынесла вердикт.

Кроме того, НАБУ и САП подали на Кизюн жалобу о снятии ареста с денег в деле мэра Одессы Геннадия Труханова.