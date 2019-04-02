В Киеве на улице Щекавицкой в ходе охранно-спасательных исследований архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков.

В соцсетях запустили флешмоб с призывом кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского провести дебаты. Соответствующие посты украинцы сопровождают хештегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж.

В зоне проведения операции Объединенных сил погибли харьковская волонтер, боец батальона «Донбасс» Яна Червоная и боец 54 ОМБр Александр Мелютин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не изменит свой внешнеполитический курс независимо от того, кто возглавит государство.

Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы «Деловое» начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы. Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек с требованием остановить установку ограждения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром».

В первом туре президентских выборов в Украине не смогли проголосовать около 40% сотрудников полиции, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардии.

В марте в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 – получили ранения различной степени тяжести.

По результатам обработки 100% протоколов из зарубежного избирательного округа, в первом туре большинство голосов набрал действующий Президент Украины Петр Порошенко, второе место занял шоумен Владимир Зеленский.