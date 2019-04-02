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В связи с наступлением благоприятных погодных условий и увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу, пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в частности с Румынией, сообщает Госпогранслужба.

Так, сегодня пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы «Деловое» начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы.

«Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек с требованием остановить установку ограждения. Мужчины, большинство из которых местные жители, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета н.п. Деловое», - говорится в сообщении.

В настоящее время пограничники работы продолжают и фиксируют действия граждан. Местные жители, демонстрируя несогласие с представителями Госпогранслужбы, перекрыли автомобильную дорогу сообщением «Рахов - Мукачево».

На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции и оповещены компетентные правоохранительные органы.
ForUm

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