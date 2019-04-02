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В Киеве на улице Щекавицкой в ходе охранно-спасательных исследований архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков. Об этом заявил директор Департамента охраны культурного наследия Киевского городского государственной администрации Александр Никоряк, сообщает пресс-служба КГГА.

«Согласно информации Института археологии Киева, с июня 2018 года и до сих пор экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул. Щекавицкой. Исследователи сообщили, что во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX в. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусские кресты-энколпионы, три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в. тому подобное. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., Обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв. », - рассказал Никоряк.

В свою очередь руководитель экспедиции глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что в обследованных горизонтах главным образом представлены культурные наслоения и археологические объекты XIX в., образовавшихся после пожара 1811 года. И полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.

«Большое количество монет и товарных пломб XIX в. характерно для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., Обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)», - сообщил Ивакин.

Археолог добавил, что в столице перманентно проводятся археологические и охранно-спасательные исследования.

Ивакин отметил, что сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются. После чего будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственные музейные фонды Украины.
ForUm

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