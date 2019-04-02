В соцсетях запустили флешмоб с призывом кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского провести дебаты. Соответствующие посты украинцы сопровождают хештегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж.

«Как избиратель я хочу слышать, как думает, реагирует, аргументирует человек, собирающийся заговорить от имени страны. Имеем право. Присоединяйтесь и требуйте. #хочубачитидебати», - написала в Facebook организатор флешмоба член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

Журналист Богдан Буткевич отметил, что команда Зеленского аргументирует отказ от дебатов заявлением Порошенко о «марионетке Коломойского».

Напомним, 31 марта 2019 года состоялись выборы Президента Украины. ЦИК обработала более 99% протоколов: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Еще в воскресенье, 31 марта, Порошенко назвал дебаты ключевым элементом второго тура президентских выборов.

Зеленский в тот же день заявил, что готов к дебатам с другим кандидатом или действующим президентом перед вторым туром. Однако уже 1 апреля советник Владимира Зеленского, бывший член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка назвал дебаты кандидата в президенты с Порошенко не имеющими смысла, мол, лучше пусть Порошенко дебатирует с Коломойским.