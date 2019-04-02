Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.

Об этом министр внутренних дел заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает Укринформ.

«Вопрос — насколько будет принципиальным орган расследований и суд, чтобы дойти до конца. На мой взгляд, это важно сделать. Конечно, за то, что Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень, на этом этапе сажать в тюрьму никого не нужно, но солидный штраф им бы не помешал, это была бы хорошая превенция», - считает Аваков.

Председатель правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская также считает, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко, а также одного из губернаторов имеет смысл оштрафовать за то, что они показали свои заполненные бюллетени.

Айвазовская сказала, что в большинстве случаев украинцы фотографировали или как-то иначе показывали свои бюллетени, нарушая тайну голосования, не потому что имел место подкуп голосов. По мнению лидера ОПОРЫ, это психологическая особенность украинского избирателя, что считает свой бюллетень собственностью, которую можно продавать, всем показывать и вообще делать с ним все, что захочется.

Напомним, 31 марта лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство.

Советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Ляшко.

Кроме того, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сфотографировался с развернутым бюллетенем у ящика. Фото с бюллетенем сделал и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.