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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не изменит свой внешнеполитический курс независимо от того, кто возглавит государство.

Об этом глава министерства рассказал в интервью CNBC, сообщает «Украинская правда».

«Я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому сойти с основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути в ЕС и НАТО», - выразил уверенность Климкин.

По его словам, в отношениях между Украиной и Россией с новым президентом изменений тоже ждать не стоит.

«Если вы поговорите с людьми на улицах – это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас - украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу, в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, техники, но с точки зрения стратегии это решено на сто процентов», - заявил он.

Напомним, по состоянию 13:35 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов на выборах президента. а шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,23% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,92%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,68%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,92%.
ForUm

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