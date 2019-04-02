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Доходы государственного бюджета в марте 2019 года составили 85,7 миллиарда гривен, что на 10% меньше планового показателя.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, сообщает «Экономическая правда».

Общий фонд госбюджета получил 77,37 млрд грн – недовыполнение относительно плана составило 7,4%.

Доходы госбюджета за январь—март 2019 года составили 210,5 млрд грн, что ниже плана на 4,9%.

Доходы общего фонда госбюджета в январе—марте 2019 года составили 178,2 млрд грн, что на 8,2% меньше по сравнению с ожидаемым показателем.

Налоговые поступления в марте составили 47,533 млрд грн, что на 2,3% меньше плана.

Таможня перечислила в госбюджет в марте на 9,6% меньше, чем ожидалось, - 27,554 млрд грн.

Возмещение НДС снизилось до 12,598 млрд грн по сравнению с 13,05 млрд грн в феврале 2019 года. В целом мартовский план по ГФС недовыполнен на 5,1%.

В январе-марте 2019 года поступления по налогам составили 96,493 млрд грн, что на 7,8% ниже плана.

Таможенные поступления за этот период также показали негативный тренд – недовыполнение плана составило 9,5%.

План по ГФС недовыполнен в январе—марте 2019 года на 8,6%.

Напомним, по данным Министерства финансов, государственный бюджет в 2018 году выполнен с дефицитом в 59,3 млрд гривен.
ForUm

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