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Министерство финансов констатирует, что государственный бюджет в 2018 году выполнен с дефицитом в 59,3 млрд гривен.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передают Українські Новини.

Государственный бюджет в 2018 году был выполнен по доходам в сумме 928,1 млрд гривен, по расходам - ​​985,9 млрд грн, чистыми кредитами - 1,5 млрд гривен.

При этом налогово-бюджетная политика в 2018 году способствовала макрофинансовой и ценовой стабильности, а увеличение инвестиционной составляющей бюджета поддерживало развитие экономики, в том числе и на долгосрочную перспективу.

Основные факты выполнения бюджета 2018: удержание дефицита госбюджета в пределах установленного законом предельного показателя (факт - 1,7% ВВП при плане - 2,4% ВВП); выделение средств на оборону и безопасность в объеме 5,4% ВВП, что соответствует требованиям Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны; обеспечение дальнейшего роста минимального размера заработной платы, прожиточного минимума и других видов социальных выплат; финансирование в запланированных объемах расходов на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг; продолжение пенсионной реформы и повышения уровня пенсионного обеспечения граждан; рост капитальных расходов госбюджета по сравнению с прошлыми годами (69, млрд гривен в 2018 году, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 году, и в 2,6 раза, чем в 2016 году).
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