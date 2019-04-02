Политическая жизнь Зеленского и Порошенко ближайшие три недели будет насыщенной - выборы потребуют неожиданных решений

Уверены, оба кандидата после чрезвычайно напряженного первого тура получили массу информации для размышлений. И скорее всего, в посторонних советах они не нуждаются - для этого у обоих есть целые команды специалистов. Но на всякий случай предлагаем их штабам несколько интересных мыслей о том, как участникам президентской гонки следует поступать следующие три недели, чтобы достичь своих целей. Очевидно, что «гонка» будет той еще по напряжению. Об этом далее - в комментариях политических экспертов.

Алексей Минаков, политический консультант:

«Зеленскому особо ничего не нужно делать. А вот Порошенко могут помочь только нестандартные, неожиданные и асимметричные действия»

- Стартовые условия для борьбы во втором туре очень благоприятны для Владимира Зеленского. Потому что, с политологической точки зрения, во втором туре огромное значение имеет понятие антирейтинга. А у Зеленского он в пять раз меньше, чем у Порошенко. Более того, есть понятие перетекания электората от других кандидатов. В этом аспекте к Зеленскому перетечет значительная часть электората Тимошенко, Вилкула и Смешко. Можно предположить перетекание и от Бойко, Гриценко и других. Зеленский, в отличие от Порошенко, воспринимается «новым лицом», на что есть огромный спрос в обществе в связи с раздражением от «старых элит». Наконец, победа Зеленского в первом туре усиливает веру в его победу во втором туре, ведь люди осознали, что рейтинги Зеленского не дутые, и его победа вполне реальна. Исходя из этих базовых условий, перед Зеленским не стоит особых задач. У него нет никаких поводов для волнения. Теоретически он может ничего особенного не делать и иметь большие шансы на победу во втором туре.

Очень сложный вызов стоит именно перед его оппонентом - Порошенко. По сути, ему надо сделать невозможное, настоящее чудо. И на это у него менее трех недель. Будет логична срочная полная перезагрузка его рекламной кампании и месседжей. Отказаться от слогана «Думай!» И вообще призывов к рациональному голосованию. Это не работает. Можно было бы доносить наибольшие достижения Порошенко, но коммуникация о них в прошлом уже девальвировала их восприятие. Поэтому поиск новых идей и нарративов коммуникации - это первоочередная задача штаба Порошенко. При этом, ключевой принцип - не унижать, а с уважением отнестись к тем, кто проголосовал в первом туре за Зеленского. Не надо намекать, что они «идиоты» или какие-то «не такие». Им просто очень надоела коррупция, отсутствие справедливости в судах, отсутствие существенного улучшения их жизни и т.д. Но члены команды Порошенко не соблюдают этого базового принципа. Соответственно, теряют гораздо больше шансов на изменение мнения этого электората и отпугивают тех, кто сомневается в своем выборе. Ирина Геращенко намекнула на необходимость кадровых решений в одиозном окружении действующего президента. Это действительно может быть эффективным в какой-то мере для Порошенко. Например, по отношению к Семочко, Луценко, Демчине и другим. Но этого будет недостаточно, потому что люди заждались посадок коррупционеров за решетку, а не просто увольнений. Поэтому нет простых ответов на вопрос, как переломить ситуацию Порошенко. Из вооруженного админресурсом и опытного «Голиафа» Порошенко превратился перед голосованием во втором туре в «Давида», которому помогут только нестандартные, неожиданные и асимметричные действия.

Остап Дроздов, журналист, ведущий авторского шоу «Прямым текстом» на телеканале ZIK:

«Интрига второго тура состоит не в том, потеряет ли свой электорат «Зе», а в том, как далеко готов пойти «По»

- Симптоматично: в этом году мы празднуем 20-летие дерзкой, но крайне эффективной технологии, имя которой - запугивание электората концом света и подталкивания к сознательному выбору меньшего зла. К большому сожалению, мы настолько инфантильный народ, до сих пор, что с 1999 года (когда выбирали между Кучмой и Симоненко), живем в детской сказке о страшном «Бабае», который вот-вот вылезет из темноты. Все политики, которые последние 20 лет неизменно процветают у государственного «корыта», процветают только потому, что на каждых выборах всегда появлялся спасительный «бабай». Главная цель - запугать им народ и заставить соглашаться на меньшее зло. Второй тур между Зеленским и Порошенко - апофеоз этой технологии, квинтэссенция политической ущербности Украины как государства, электорально деградирующего, причем быстро. В этом случае возможны только антагонистические выборы. Сейчас здесь можно голосовать только против, здесь каждые выборы - это угроза реванша и отката, здесь каждые выборы - как виагра для импотента. Нашего избирателя годами тренировали как раз для этого, приучали к жуткому страху все потерять, а следовательно, выключать «рацио» и прямо бежать в объятия меньшего, но любого зла.

Выборы-2019 - это самые нервные выборы в истории Украины, а второй тур - уже предполагается наиболее отчаянным. Вся страна поставлена «на растяжку» между авантюрой и коррупцией. Выбирайте! «Зешибись» какой прогресс нации! «Бабай» пришел в оба лагеря. Здесь не важны программы, обещания и курсы - здесь важна темнота, где живут оба «Бабая». А теперь все внимательно следят за руками иллюзиониста.

Трети избирателей не нужно ничего знать о своем «Зе», поэтому основная задача Зеленского в следующие две недели - ничего не делать, ни в коем случае не разрушать виртуального образа и не выдать своего реального лица. Никаких дебатов. Никаких живых интервью. Никаких онлайнов. Диджитал-компания должна прийти к своему логическому концу, то есть страна должна купить образ, а не личность. И уже даже не обязательно отдавать кресло премьера Юлии Тимошенко. Если не произойдет сногсшибательного форс-мажора - Зе спокойно может добраться до нежданной булавы на инерции своего фан-клуба + ситуативных «противпорохов». Главное - никаких резких движений.

У Порошенко ситуация диаметрально противоположная. Он должен включить все свои ресурсы. Играть на противостояние. Давить на панический страх. Прибегать к безумному админресурсу. Словом - технологически действовать как «Янукович на стероидах». При этом картинно подавать себя ультраевропейским сильным лидером, который излучает солидность в противовес «приколизму» оппонента. Без запрещенных и сомнительных приемов этого невозможно достичь. Не исключаю беспрецедентного «договорняка». Вариантов множество, но все они упираются в один: Порошенко идет ва-банк, и предсказать его действия почти невозможно. Интрига второго тура заключается не в том, Зеленский потеряет свой электорат, а в том, как далеко готов пойти Порошенко. А в обществе тем временем намечается грандиозная битва бессознательных против запуганных. Больше всего жаль здоровую часть общества, которая уважает свое достоинство и не соглашается на вынужденный выбор. Они уже проиграли. Им уже заготовлены проклятия от запуганных. Ну, что ж, это не впервые. В конце концов, кто-то же должен быть над, чтобы сверху смотреть на мир, а не со дна.

Александр Солонтай, политический эксперт, лидер партии «Сила людей»:

«Качество дискуссии следует немедленно возвращать, потому что борьба идет только по форме, а содержание теряется»

– Обоим кандидатам одновременно я бы посоветовал подумать о себе в будущей Украине, а не направлять все свои ресурсы и усилия исключительно на борьбу друг с другом, как это наблюдается сейчас. Ведь у всех сейчас должна быть единая цель - президентство в стране, а не на руинах. А сейчас может быть такая борьба, что «камня на камне не останется».

Оба кандидата декларируют в целом похожий проевропейский курс. Но Зеленскому не хватает проевропейской конкретики, реального плана действий, который он должен представить, чтобы мы понимали, как он собирается этот курс практически реализовать. Также Зеленский должен показать свою команду, с которой собирается работать в случае победы.

Порошенко следовало бы показать реальную, а не только декларируемую борьбу с коррупцией и наконец вместе со своим прокурором и председателем СБУ реально отправить за решетку хотя бы несколько человек из его окружения, которые фигурируют в последних скандалах. Или сделать серьезные кадровые изменения.

Что касается дебатов, то это очень важный элемент политической культуры, который нам нужно развивать. В дебатах нет победителей или побежденных, ведь сторонники того или иного кандидата обычно считают, что лучше был именно он. Но дебаты - это прежде всего возможность для кандидатов четко донести до еще не определившихся избирателей свои месседжи и основные акценты собственной программы развития страны. Поэтому этот инструмент точно не стоит игнорировать, а наоборот. И вообще, для всех выборов, качество дискуссии следует немедленно возвращать, потому что борьба идет только по форме, а содержание теряется.

Олег Саакян, политический эксперт:

«Любой промах Зеленского будет восприниматься как простительный, а любой промах Порошенко - серйозным ударом по его репутации»

- Очевидно, что в сегодняшних избирательных образах и Зеленский, и Порошенко во многом себя исчерпали и требуют определенной эволюции. Скорее всего, команда Петра Алексеевича, как уже видно по вчерашним заявлениям, а также лидеры общественного мнения, связанные с ним, в соцсетях будут поднимать тему милитаризации - нагнетать военную истерию, связанную с темой безопасности. Поэтому Порошенко как Верховный Главнокомандующий, будет появляться в военной форме и с такой позиции в социальных медиа основания критиковать «зеленого» кандидата в Президенты Зеленского.

Второй тур от Владимира Зеленского потребует развиртуализации, то есть ответов на конкретные вопросы. Ему нужно выстраивать кампанию с позиции голосования не за виртуального Зеленского, не за киногероя Голобородько, а скорее с позиции «против Петра Алексеевича» - как условный референдум против старой элиты и Петра Порошенко персонально. В таком случае у него есть возможность обойти информационные капканы, поставленные Банковой, которые должны засветить его слабые места, в частности коммуникацию с медиа, обществом, но с другой стороны не упустить возможность аккумулирования на себе протестного электората.

Зеленскому стоило бы выйти на дебаты (хотя в Украине кандидаты и не обязаны участвовать в политических дебатах). Тем более, что у нас уже есть практика подобных дебатов неравных конкурентов - в случае Ющенко и Януковича. Тогда всем казалось, что Янукович не выдержит спарринга с Ющенко, но хорошая подготовка Януковича, довольно простые ответы на сложные вопросы сделали свое дело. И там, где были занижены ожидания к Виктору Януковичу, ему удалось победить самого себя. Даже на фоне Виктора Ющенко, к которому общество имело завышенные ожидания, Янукович выглядел довольно неплохо.

То же можно сказать и о будущих дебатах Порошенко и Зеленского - вероятно, что они могут стать серьезной неожиданностью, потому что любой промах Зеленского будет считаться простительным, а любой промах Петра Алексеевича - серьезным ударом по его репутации. Но если Зеленскому удастся сделать хотя бы один серьезный информационный удар, это сможет существенно усилить его позицию. Тем более, что у Зеленского есть возможность критики действующего президента, а у Петра Порошенко такой роскоши нет. Поэтому Зеленский сможет переходить на критику, избегая ответов на сложные вопросы.

Поэтому Зеленскому надо выглядеть очень искренне, и даже если он частично будет выглядеть непрофессионально, то это наоборот может вызвать эмпатию у части общества. И в таком случае Порошенко будет сложнее, потому что в глазах части общества он будет выглядеть опытным политиком, избивающим «младенца». А наше общество любит пожалеть того, кого бьют. Поэтому кажется, что шансы Зеленского на успех в дебатах превышают возможные риски.