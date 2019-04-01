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Частная чешская железнодорожная компания RegioJet хотела бы наладить ж/д сообщение с Украиной, запустив поезд в Мукачево.

Об этом сообщил глава департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан в интервью ЦСТ.

На вопрос о том, готова ли УЗ пускать на свою инфраструктуру частных перевозчиков,   Красноштан ответил утвердительно, добавив, что от зарубежных частных ж/д компаний поступали соответствующие обращения. Одна из таких компаний – RegioJet.

«У нас уже была встреча с одним из перевозчиков - RegioJet, у них есть большая заинтересованность ездить в Мукачево», - сообщил Красноштан.

Также начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ напомнил, что на следующей неделе состоится пробный рейс по маршруту Мукачево-Кошице: «Второго апреля будет тестовая поездка этого поезда. Мы еще раз отработаем все технические детали со словацкой стороной и начнем осуществлять этот рейс с девятого июня».

На маршруте Мукачево-Кошице будет работать словацкий подвижной состав.

RegioJet, также осуществляющий автобусные перевозки, с 15 апреля прошлого года приступил к выполнению рейсов в Прагу из Ужгорода и Мукачево по комбинированной схеме - автобусом с пересадкой на поезд. Автобус довозит пассажиров из Украины до Кошице, а уже из словацкого города поездом RegioJet можно доехать до Праги.

Отметим, что в Украину хотел бы ездить еще один чешский частный оператор - Leo Express. Данная компания подала заявку в Администрацию ж/д транспорта Польши относительно запуска с декабря 2019 года поезда по маршруту Прага-Краков-Медыка (польско-украинская граница). При этом, в Leo Express выразили желание продлить маршрут поезда на территорию Украины - до станции Мостиска-1 во Львовской области, куда доходит колея европейского стандарта 1435 мм.
ForUm

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