Европейский суд по правам человека открыл производство по заявлению общины УПЦ села Птичья.

Фото: УПЦ

14 марта Европейский Суд по правам человека направил в адрес религиозной общины УПЦ села Птичья Ровненской области официальное сообщение о том, что жалоба заявителя на действия украинской власти в связи с незаконным арестом храма принята и открыто производство по делу. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на protiktor.com.

Религиозной общиной УПЦ с. Птичья была подана жалоба в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями прав верующих на владение и пользование принадлежащим им имуществом, а также в связи с неоднократными захватами храма, которые происходили при поддержке и бездействии представителей органов государственной власти разного уровня.

Община УПЦ с. Птичья уже долгое время незаконно, несмотря на наличие подтвержденного в судебном порядке права собственности, лишена возможности пользоваться принадлежащим ей храмом, который арестован по инициативе следственных органов в рамках уголовного производства.

Как сообщается, органы государственной власти не нашли способа разрешения конфликтной ситуации так, как это предписывает закон — то есть не привлекли виновных в неоднократном захвате храма нарушителей к ответственности. Вместо этого правоохранительные органы фактически сами выполнили задачу правонарушителей, заблокировав верующим УПЦ доступ к храму и фактически лишив их права пользования принадлежащим им имуществом.

Невозможность общины УПЦ свободно пользоваться принадлежащим ей имуществом составляет очевидное нарушение норм международной права, содержащихся в Европейской конвенции, сообщают в УПЦ.

Уведомление, полученное общиной УПЦ означает, что Европейский суд по правам человека усмотрел основания для открытия производства по делу.