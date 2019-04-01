В Одессе в здание Службы автомобильных дорог в области ворвался объявленный в розыск предприниматель с группой мужчин, сообщил советник главы облполиции Руслан Форостяк.

«В службу автомобильных дорог в Одесской области ворвалась титушня во главе с предпринимателем, когда был то ли подрядчиком, то ли заказчиком, короче когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить потому, что был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов», - написал он в Facebook.

Однако, как выяснилось, вопросы по «недопилу» остались, и он решил ворваться в государственное административное здание.

В итоге, по словам Форостяка, прибывшие наряды спецназа полиции задержали всю группу.

«Лицо, находившееся в розыске, доставлено ​​также, вероятно вопрос по недопилу действительно был актуален, что заставил прибегнуть к такому отчаянному шагу и в котором есть признаки многочисленных правонарушений, но, несмотря на все это веселье правоохранители на месте, и теперь придется отвечать перед законом», - резюмировал он.