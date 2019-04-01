Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении бывшего директора предприятия Детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов города Киева «Авангард» по факту завладения почти 15 млн гривен бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования для ледовой арены. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемый с целью завладения денежными средствами, подписал акт приемки от поставщика оборудования для образования и поддержания качественного искусственного льда на ледовой арене, одновременно подписав акт передачи данного оборудования поставщику на хранение. Подписанные документы стали основанием для перечисления на счет коммерческого предприятия почти 15 млн грн из госбюджета за фактически отсутствующее оборудование.

Действия бывшего служащего квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.