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С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Киеве разрешено ездить со скоростью 80 км/ч на 17 улицах.

Разрешенная скорость движения была увеличена на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной в Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведение капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев») (при условии проведение капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Напомним, 1 ноября соответствующий режим движения был отмен на время холодного сезона.
ForUm

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