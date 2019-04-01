также в разделеПолитика
В Житомире член избиркома напал на женщину-полицейского
Кремль не будет комментировать выборы в Украине до окончания второго тура 11
Доходы Тимошенко увеличились, у мужа – новый бизнес 39
В Госдуме готовят заявление о непризнании выборов в Украине 103
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз 551
Зеленский и Порошенко назвали друг друга марионетками 184
Договор о дружбе с Россией прекратил действие 106
Власенко: Штаб Порошенко нарушает избирательное законодательство 95
Соцсети: Тимошенко за деньги сгоняет людей под ЦИК, чтобы сорвать выборы 212
Аваков задекларировал миллионные доходы и несколько квартир 32
Балуха этапировали в колонию в Тверской области РФ 25
Денисова: Задержанных крымских татар таки вывезли в Россию 80
ЕС призывал Россию прекратить преследования крымских татар 36
Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год 38
Нардеп-«радикал» подал в суд на Парубия 47
Сторонники Евромайдана: Вилкул и Мураев защищают достижения «Революции достоинства» 43
«Лучше отцепитесь»: 1+1 пригрозил Порошенко судом 261
Названа дата саммита Украина-ЕС 21

Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват, передает Интерфакс.

«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», - сказал Песков.

«А что касается упоминания Крыма в этом контексте, то мы считаем его недопустимым. Это тема, которая вообще не подлежит обсуждению. Эта тема закрыта раз и навсегда», - заявил Песков, назвав слова «оккупация» и «аннексия» абсолютно неприменимыми к Крыму ни де-факто, ни де-юре.

Ранее Владимир Зеленский, говоря о гипотетической встрече с президентом РФ, сказал: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
476
Теги