Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват, передает Интерфакс.

«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», - сказал Песков.

«А что касается упоминания Крыма в этом контексте, то мы считаем его недопустимым. Это тема, которая вообще не подлежит обсуждению. Эта тема закрыта раз и навсегда», - заявил Песков, назвав слова «оккупация» и «аннексия» абсолютно неприменимыми к Крыму ни де-факто, ни де-юре.

Ранее Владимир Зеленский, говоря о гипотетической встрече с президентом РФ, сказал: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?».