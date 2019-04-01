Ближайшей ночью температура воздуха снизится до +3… -3 градусов.

Завтра днем ​​в Украине предполагается + 7 + 11 градусов, на юге и западе местами + 10 + 12 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Антициклон Jana организует завтра солнечную погоду, только на Востоке хвост атмосферного фронта может принести дождь и иногда даже мокрый снег», - написала она в Facebook.

Сильный северо-восточный ветер ожидается на юге, востоке и в центральных областях.

В Киеве 2 апреля обещают солнце, но будет прохладно.

«Порывистый ветер, ночное похолодание до 1-го мороза, дневные невысокие + 8 + 9 градусов – так будет завтра», - отметила Диденко.

Потепление предполагается ближе к выходным, в конце недели.