Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в марте 2019 применил к АО «ОТП БАНК» меры воздействия в виде штрафа и предостережения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, штраф в размере 7142 125,42 грн наложен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении в период с марта 2017 по июнь 2018 финансовых операций по перечислению средств клиентов, согласно договорам на услуги инкассации средств на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства средствами инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физическими лицами за сельскохозяйственную продукцию.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в том числе с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность. При этом банком не производятся меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», - отметили в НБУ.

Кроме того, банк оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов.

Письменное предостережение вынесено за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; неосуществление обязанности по отношению к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лицам проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участниками которых являются лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска, за необеспечение предоставление Нацбанку полной и достоверной информации в отчетах по формам, в порядке и в сроки, определенные нормативно-правовым актом регулятора.