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Артист, шоумен и продюсер Владимир Зеленский после оглашения результатов exit poll поблагодарил избирателей.

«Это только первый шаг к победе. Я благодарю всех, кто голосовал не по приколу», - сказал он.

Зеленский добавил, что готов к дебатам перед вторым туром выборов.

При этом он подчеркнул, что его команда ни с кем не договаривается на выборах.

Напомним, по данным соцопросов, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов избирателей и Петр Порошенко с 19,19% голосов.
ForUm

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