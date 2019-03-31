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Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов избирателей и Петр Порошенко с 19,19% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола «Социс».

Юлия Тимошенко набирает 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%

Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%. 

Опрошено 15 тыс. 405 избирателей, Response Rate – 72,5%. Исследование проводилось в день выборов первого тура президентских выборов 31 марта 2019, на выходе из избирательных участков;

Исследованием было охвачено 430 избирательных участков во всех областях Украины (в т.ч. Киев), расположенных равномерно по всей территории страны; исследование не проводилось в АР Крым и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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