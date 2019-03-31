Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против французского боксера Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO).
Украинец с первого раунда занял центр ринга. Нгумбу пытался работать корпусом, уходить от ударов и «контрить» переднюю руку Александра. Украинец много мазал, однако делал достаточно, чтобы брать раунды. Где-то к четвертому раунду Гвоздик начал приспосабливаться к сопернику, читать его, но он банально не успел ничего показать в ринге.
На первой минуте пятой трехминутки Дуду внезапно схватился за правую ногу, демонстрируя, что получил травму. Спустя несколько минут рефери принял решение остановить бой.
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