Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы накануне выборов и в день голосования.

Об этом сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов в эфире канала «Прямой», сообщает корреспондент Укринформа.

«Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов», - отметил Гуськов.

Он добавил, что представители спецподразделений Вооруженных сил Украины, СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций по всей территории Украины.

«Мы также задействовали для патрулирования боевых машин и беспилотную авиацию. Все это демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине», - подчеркнул Гуськов.

Как сообщалось, правопорядок в Украине в день выборов президента 31 марта обеспечивать почти 135 тысяч правоохранителей.

Напомним, МВД проверило безопасность всех избирательных участков.