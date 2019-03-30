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Европейский Союз решительно осудил решение судебной власти на оккупированном Крымском полуострове продлить до 15 мая арест для всех 23 крымских татар, задержанных во время полицейских рейдов российских властей 27 и 28 марта текущего года.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь ЕС Майи Косьянчич, которое обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.

«Их обвиняют в принадлежности к организации Хизб-ут-Тахрир, запрещенной в России, но не в Украине. Европейский Союз не признает действия российского законодательства в Крыму и в Севастополе, и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без промедления», - говорится в заявлении.

Как говорится в документе, последние задержания, как и обыски частной собственности, им предшествовали, является очередным наступлением на людей, которые мирно высказываются против незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Такие действия, говорится в заявлении, подтверждают выводы доклада Верховного комиссара ООН по правам человека.

В докладе, в частности, указано, что ущемление крымских татар во время рейдов российской полиции и преследование под предлогом необоснованных обвинений в терроризме и экстремизме «нарушают стандарты в соблюдении прав человека».

«Европейский Союз ждеи, что Российская Федерация прекратит такую практику и будет принимать все необходимые шаги, чтобы в Крыму соблюдались права человека и фундаментальные свободы, без дискриминации на какой-либо почве», - говорится в заявлении ЕС.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек. 

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы,  а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов. 
ForUm

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