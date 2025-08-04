У Китаї - спалах вірусу чикунгунья: вже понад 5 тисяч заражених та навала модифікованих комах

Китай зіткнувся з масштабним спалахом вірусу чикунгунья, який активно поширюється через укуси інфікованих комарів. Як повідомляє The Independent, кількість підтверджених випадків зараження перевищила 5 тисяч, і ситуація продовжує загострюватися.

Найбільше постраждала густонаселена провінція Гуандун на півдні Китаю. Лише за останній тиждень тут зареєстровано понад 2,8 тисячі нових випадків. Місцева влада оголосила надзвичайний стан у сфері громадського здоров'я, мобілізувавши всі можливі ресурси для боротьби з епідемією.

Біологічний експеримент: комарі проти комарів

На тлі загрози неконтрольованого поширення вірусу китайські вчені запустили радикальний експеримент — уражені регіони заселяють гігантськими генетично модифікованими комарами-хижаками. Їхнє завдання — знищувати личинок комарів Aedes, які переносять вірус. Проект, розроблений у лабораторіях біотехнологічного центру Sun Yat-sen University, передбачає випуск у дику природу мільйонів комах, здатних суттєво знизити популяцію переносників інфекції.

Однак нова технологія вже викликала занепокоєння серед мешканців Гуандуну. Люди побоюються, що поєднання вірусної загрози та появи армії мутованих комарів може призвести до непередбачуваних наслідків для екосистеми та здоров'я людини.

Китайська влада запевняє, що біологічний експеримент є безпечним і спрямованим виключно на боротьбу з вірусом. Водночас експерти зазначають, що масштаби епідемії можуть бути значно більшими, ніж офіційно визнано, адже багато випадків залишаються недіагностованими через схожість симптомів із грипом або іншими гарячковими захворюваннями.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже направила до Китаю спеціальну групу для оцінки ризиків та надання допомоги.

Довідка: Вірус чикунгунья передається людині через укуси комарів роду Aedes, які також є переносниками денге та вірусу Зіка. Інфекція викликає гарячку, сильні болі у суглобах, висипання, головний біль і загальну слабкість. У важких випадках чикунгунья може спричинити неврологічні ускладнення, зокрема енцефаліт та менінгіт.На даний момент не існує специфічного лікування чи вакцини проти цього вірусу, а терапія обмежується лише симптоматичним лікуванням.