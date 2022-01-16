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В течение декабря 2021 года Крымская правозащитная группа (КПГ) зафиксировала 6 новых дел, открытых оккупантами против крымчан по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ), сообщает "Дом".

Также правозащитники сообщают о двух новых приговорах, вынесенных по этой статье.

На конец декабря КПГ зафиксировала за весь период оккупации минимум 281 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 269 из них уже вынесены приговоры, 9 находятся на стадии рассмотрения, еще 3 производства приостановлены.

Как рассказал в эфире "Радио Крым.Реалии" член Крымской правозащитной группы Александр Седов, производства приостановлены, потому что не могут найти людей, которых обвиняют.

"Возможно, люди выехали, но фактически они находятся в России в розыске за действия, которые не являются преступлением", — говорит правозащитник.

По его словам, наиболее частые приговоры по ст. 328 УК РФ — штрафы.

"Суммы разные – от 5 тыс. (приблизительно 1800 грн, — ред.) до 120 тыс. рублей (приблизительно 44 тыс. грн, — ред.). Несколько приговоров были связаны с принудительными работами, и один приговор — 8 месяцев условного лишения свободы", — сообщил правозащитник.

В КПГ напоминают, что проведение призывных кампаний в оккупированном Крыму нарушает нормы международного права.

"Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующего государства, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской конвенции). Кроме этого, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции", — напомнили правозащитники.
ForUm

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