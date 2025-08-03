Управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ й український музикант Tony Tonite презентують пісню та відео «Соколи»

Трек та кліп «Соколи» Tony Tonite створені до Дня Повітряних сил, який відзначають 3 серпня. Проект реалізований завдяки підтримці й тісній співпраці з Управлінням комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Основна частина кліпу знята на одному з діючих військових аеродромів України.

Головну роль у кліпі виконав наш бойовий пілот — підполковник Іван Смеречанський, позивний «Смерека», який нині боронить українське небо.

Режисером проєкту виступив Іван Кваша.

Tony Tonite, автор і виконавець пісні:

«В 1-у чергу хочу подякувати Командуванню Повітряних Сил за таку довіру!

То є велика честь для мене, в такі героїчні часи стояти пліч-о-пліч з титанами нашего неба.

Цей проект – шана нашим воїнам, символ нашої національної єдності та памʼять про героїзм та стійкість синів української землі.

Хочу побажати нашим Соколам легкого польоту та чистого неба над Україною!

Слава нашим Героям!»

Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ:

«Музика — потужний інструмент, який проникає в серце і змінює наратив. Ця робота із артистом Tony Tonite, дозволяє нам показати героїв нашого часу молодому поколінню — мовою, яку воно добре розуміє й цінує.

Відтепер пісня “Соколи” завжди буде поруч з нами – і в небі, і на землі».

Іван Кваша, режисер кліпу:

«Для мене це особлива робота. Хотілося передати не лише силу та технічну міць авіації, а й внутрішню тишу та глибину тих, хто щодня дивиться на світ із неба.

Це не просто відео — це емоційне посвячення тим, хто ризикує життям заради нашого спокою. Я щиро вдячний Повітряним Силам за довіру та відкритість до мистецтва».

Проєкт створений з метою популяризації авіації Повітряних Сил, посилення патріотичного духу в суспільстві та залучення міжнародної уваги до мужності українських пілотів.

Комунікації проекту:

Ольга Черткова

+380677537207

Olha.Chertkova@gmail.com

Telegram @chertkova_olha



