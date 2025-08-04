СБУ знешкодила російського крота у бойовій бригаді Сил оборони

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила чергову спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки до складу Сил оборони України. У Дніпропетровській області затримано мобілізованого військовослужбовця Державної спеціальної транспортної служби Міноборони, який передавав ворогу розвіддані про позиції українських військ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, затримання відбулося ще на етапі проходження підготовки на полігоні. Оперативники контррозвідки працювали на випередження, що дозволило запобігти передачі ворогу важливої інформації про оборонні позиції ЗСУ.

Розслідування встановило, що російські спецслужби завербували військовослужбовця одразу після його мобілізації. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої відкриті проросійські висловлювання у соціальних мережах. Після вербування агент отримав завдання коригувати ракетно-дронові удари по позиціях українських військ у Дніпропетровській області.

“Головним завданням агента було коригування повітряних атак рф по Силах оборони у Дніпропетровській області. Задокументовано, що фігурант “злив” російській спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив підготовку”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Окрім цього, зрадник збирав інформацію про розташування інших підрозділів Сил оборони у регіоні. Він передавав куратору координати на гугл-картах із детальним описом потенційних цілей для ударів.

Контррозвідка СБУ завчасно виявила “крота”, задокументувала його контакти з російськими спецслужбами та провела спецоперацію з його затримання. В ході обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Було також вжито заходів для убезпечення військових об'єктів, які потрапили у зону ворожої розвідувальної активності.

Зраднику світить довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.