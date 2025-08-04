РФ готує зимовий енерготерор — удари по ТЕЦ і водоканалах неминучі

Російські окупаційні війська, ймовірно, планують чергову хвилю масованих атак на енергетичну інфраструктуру України під час осінньо-зимового періоду. Про це заявив командир розвідпідрозділу Збройних сил України Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, росіяни вкотре спробують використати тактику енергетичного терору, щоб змусити українських громадян покинути свої домівки. "Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Знову, не забувайте, зима. І коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, по водоканалах. Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист", — зазначив Ярославський.

За його словами, російське військово-політичне керівництво прагне стратегічно спустошити українські міста, насамперед Харків, позбавивши їх критично важливої інфраструктури.

Аналітики наголошують, що Росія намагається компенсувати провали на фронті за рахунок атак на цивільну інфраструктуру, застосовуючи дрони-камікадзе типу “Шахед” та ракети для знищення об'єктів енергетики та водопостачання. Така тактика переслідує мету не стільки військову, скільки психологічну — спричинити гуманітарну катастрофу, зірвати опалювальний сезон і посіяти паніку серед цивільного населення.

Водночас українські військові наголошують, що до таких сценаріїв потрібно готуватися заздалегідь, посилюючи захист енергооб'єктів, удосконалюючи ППО та забезпечуючи населення альтернативними джерелами енергії.

Як повідомляв FOR-UA, Росія активно розширює використання тимчасово окупованих територій для здійснення ударів безпілотниками. Зокрема, згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), окупаційна влада облаштовує дронові бази на території зруйнованого Донецького аеропорту. Супутникові знімки, зроблені у липні 2025 року, свідчать про те, що росіяни частково очистили укріплення на злітно-посадковій смузі та розпочали будівельні роботи на парковках. За оцінками експертів, це може свідчити про підготовку до встановлення паливних резервуарів для ударних БПЛА.