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Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заблокировала в Facebook журналистов «Слидство.Инфо», которые обнародовали расследования о вилле актера в Италии.

Об этом редакция сообщила на своей странице в соцсети.

«После вчерашнего материала Слидства.Инфо об итальянской Зе Вилле команда кандидата в президенты Владимира Зеленского опубликовала свое «опровержение», в котором назвала публикацию «фейком», - отмечается в сообщении.

Журналисты хотели ответить на это заявление пользователям в комментариях под постом, однако оказалось, что администраторы команды Зе просто заблокировала страницу.

«На скринах видно, что сторонники Зе отвечают на комментарии Слидства.Инфо, однако самих же комментариев уже нет. Зато ответы остались», - пояснили журналисты.

 
ForUm

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