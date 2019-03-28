Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский имеет 15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Это городок облюбовали российские богачи – здесь отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина. Упоминания о вилле в декларации Зеленского нет, сообщает Слидство.Инфо.

В декларации за 2017 Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной вилле на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не вспомнил.

Согласно документам, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 миллиона евро.

Посещает ли Зеленский тосканскую виллу, неизвестно. В его Instagram удалось найти лишь одно фото из неизвестного итальянского городка, датированное 9 августа 2017.

Журналисты спросили у Зеленского, почему эта недвижимость не упоминается в декларации кандидата, несмотря на то, что он с женой – конечные бенефициары фирмы San Tommaso S.R.L., которая владеет имуществом в Форте-дей-Марми. А также пользуется ли Зеленский виллой и почему выбрал именно это город, который в СМИ называют «московской провинцией»? На что журналисты получили лаконичный ответ пресс-службы кандидата в президенты: «Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины».