Сотрудники ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ пресекли попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки, ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Специалисты спецслужбы установили, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную Интернет-инфраструктуру, насчитывающую несколько десятков доменов, которые по названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний», - говорится в сообщении.

Новосозданные доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских Интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, ранее применялись для кибератак на госсектор в течение прошлого года.

В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.

«Замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов Президента Украины», - заявили в СБУ.

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ проинформировал всех, против кого потенциально была направлена кибератака, для обеспечения возможности заблаговременного реагирования в случае попыток реальных атак. Для сохранения имиджа этих СМИ и организаций СБУ не публикует полный список доменов обнаруженной уголовного инфраструктуры.