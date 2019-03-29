также в разделеОбщество
Команда Зеленского заблокировала журналистов в Facebook 8
Работодателей обяжут оборудовать рабочие места для инвалидов 5
НАБУ задержало на взятке одесского судью 6
СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в санкционные страны 8
СМИ: Зеленский лишился доли в российском бизнесе в пользу «кварталовца» 13
Тетерука и Гриневич пригласили в НАПК для дачи объяснений 7
Кононенко решил судиться с журналистами 13
Дело Савченко-Рубана направлено в Верховный суд 15
СБУ составила список парламентских журналистов, работающих на РФ 27
В штабе ООС опровергли информацию о входе ВСУ в Горловку 35
По делу о взрывах в Кропивницком задержали двух человек 18
Кулик заявил, что его хотят арестовать, в ГПУ отрицают 33
За два месяца в Украине пропал без вести почти 1300 человек 32
СБУ разоблачила управляемых из РФ экстремистов, которые готовили теракты 48
Метеорологи утверждают, что лето увеличилось до четырех месяцев 45
Корабли РФ взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море 57
Чиновник Нацинститута стратегических исследований попался на взятке 20
В ОБСЕ не могут продлить мандат СММ 38

Сотрудники ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ пресекли попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки, ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Специалисты спецслужбы установили, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную Интернет-инфраструктуру, насчитывающую несколько десятков доменов, которые по названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний», - говорится в сообщении.

Новосозданные доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских Интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, ранее применялись для кибератак на госсектор в течение прошлого года.

В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.

«Замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов Президента Украины», - заявили в СБУ.

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ проинформировал всех, против кого потенциально была направлена кибератака, для обеспечения возможности заблаговременного реагирования в случае попыток реальных атак. Для сохранения имиджа этих СМИ и организаций СБУ не публикует полный список доменов обнаруженной уголовного инфраструктуры.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
9
Теги