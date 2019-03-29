До конца суток полиция возьмет под круглосуточную охрану все избирательные участки, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

По состоянию на утро пятницы, 29 марта, полиция заступила на охрану около трети избирательных участков, на которые уже завезены бюллетени. К их охране привлечено более 10 тысяч правоохранителей.

Фацевич подчеркнул, что за сутки в органы полиции поступило 134 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, а с начала предвыборной кампании - 4428 таких сообщений. За сутки следователями отделами открыто 7 уголовных производств. С начала предвыборной кампании за 236 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, за сутки полицейские составили 16 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере, с начала избирательной кампании составлено почти 700 административных протоколов.

31 марта в ситуационных центрах Нацполиции будет присутствовать представитель общественной организации «Опора».

«Также с целью полного взаимодействия и коммуникации с иностранными наблюдателями и представителями средств массовой информации к дежурству будут привлечены полицейские, которые владеют иностранным языком, в частности, английским», - отметил Фацевич.

Напомним, ранее сообщалось, что с 28 марта полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану.