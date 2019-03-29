В новых государственных строительных нормах «Инклюзивность зданий и сооружений» прописано обязательное устройство универсальных рабочих мест для людей с инвалидностью на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, это изменение №510 вступает в силу с 1 апреля.

«В новом ГСН по инклюзивности содержится около 100 качественных изменений для обязательного создания доступного пространства для всех маломобильных групп. В том числе прописано обязательное устройство части рабочих мест при проектировании предприятий, учреждений и организаций доступными для людей с инвалидностью. Конечно, и здания этих учреждений должны также иметь реальное безбарьерное пространство снаружи и внутри. Это обязательно», – подчеркнул Парцхаладзе.