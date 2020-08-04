«Социальное такси» или «Инватакси для детей с инвалидностью» может заработать в Киеве уже с сентября. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городского государственной администрации Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

По ее словам, для начала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу. В случае подтверждения эффективности услуги «Инватакси» будут доступны для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

«Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозки людей на креслах колесных и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, ведь около 8 тыс. человек с инвалидностью нуждаются специализированных транспортных перевозках. «Инватакси» увеличит количество транспортных средств и позволит осуществлять больше перевозок и сможет полностью покрыть потребность», - отметила Хонда.

По ее словам, потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. Так, в 2018 году было совершено 19364 перевозок для 764 человек, в 2019 - 20152 перевозки для 801 лица. За первый квартал 2020 года было осуществлено почти 8000 перевозок для 410 человек.

Введение услуги упростит для родителей и их детей доступ к необходимым услугам.