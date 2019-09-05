Кабинет Министров Украины уволил Льва Парцхаладзе с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со 2 октября 2019 года.
Об этом он сообщил в Facebook.
Парцхаладзе рассказал, что за время пребывания его в должности в Минрегионе ведомством был реализован ряд изменений для улучшения развития отрасли и начаты важные реформы, в частности, дерегуляции и обновления государственных строительных норм (ГСН).
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