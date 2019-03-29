Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило депутата Верховной рады Андрея Тетерука и министра образования и науки Лилию Гриневич прибыть для дачи объяснений относительно возможных административных правонарушений, сообщает пресс-служба НАПК.
Всего НАПК приглашает 13 человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.
Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашают:
Андрея Тетерука, народного депутата Украины, 10 апреля с 10:00 до 13:00;
Владимира Гончарова, депутата Киевского городского совета, 3 апреля в течение рабочих часов (повторно);
Владимира Лукьяненко, депутата Березанского городского совета Киевской области, 10 апреля с 09:30 до 12:00;
Вячеслава Непопа, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, 1-3 апреля в течение рабочих часов (повторно);
Андрея Герцуна, главного врача коммунального некоммерческого предприятия Фастовского районного совета "Фастовская центральная больница", 3 апреля с 09:30 до 11:00;
Владимира Пидлисного, директора Сумского областного центра занятости, 17 апреля с 10:00 до 15:00.
По признакам невыполнения законных требований НАПК:
Лилию Гриневич, министра образования и науки Украины, 10 апреля с 10:00 до 15:00;
Лилию Серватяк, начальника Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета, 10 апреля в течение рабочих часов.
По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10:00;
Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11:00.
По признакам несвоевременного представления декларации после увольнения:
Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10:00.
По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:
Романа Буковского, депутата Киевского областного совета, 10 апреля в 10.30;
Евгения Бондаренко, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области, 4 апреля в 14.00 (повторно);
Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11.00;
Сергея Водько, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, 3 апреля в 15.00 (повторно).
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