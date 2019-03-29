Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило депутата Верховной рады Андрея Тетерука и министра образования и науки Лилию Гриневич прибыть для дачи объяснений относительно возможных административных правонарушений, сообщает пресс-служба НАПК.

Всего НАПК приглашает 13 человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашают:

Андрея Тетерука, народного депутата Украины, 10 апреля с 10:00 до 13:00;

Владимира Гончарова, депутата Киевского городского совета, 3 апреля в течение рабочих часов (повторно);

Владимира Лукьяненко, депутата Березанского городского совета Киевской области, 10 апреля с 09:30 до 12:00;

Вячеслава Непопа, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, 1-3 апреля в течение рабочих часов (повторно);

Андрея Герцуна, главного врача коммунального некоммерческого предприятия Фастовского районного совета "Фастовская центральная больница", 3 апреля с 09:30 до 11:00;

Владимира Пидлисного, директора Сумского областного центра занятости, 17 апреля с 10:00 до 15:00.

По признакам невыполнения законных требований НАПК:

Лилию Гриневич, министра образования и науки Украины, 10 апреля с 10:00 до 15:00;

Лилию Серватяк, начальника Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета, 10 апреля в течение рабочих часов.

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:

Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10:00;

Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11:00.

По признакам несвоевременного представления декларации после увольнения:

Виктора Швеца, судью Высшего хозяйственного суда в отставке, 3 апреля в 10:00.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:

Романа Буковского, депутата Киевского областного совета, 10 апреля в 10.30;

Евгения Бондаренко, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области, 4 апреля в 14.00 (повторно);

Сергея Калинина, бывшего прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области, 2 апреля в 11.00;

Сергея Водько, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, 3 апреля в 15.00 (повторно).