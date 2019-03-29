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Государственная пограничная служба предупредила о возможных задержках при прохождении таможенного контроля в аэропортах Киева накануне выборов президента, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Уважаемые иностранные журналисты и международные наблюдатели! Накануне выборов в Украину приезжает несколько тысяч журналистов и представителей мониторинговых миссий. Большинство из вас прибывает через аэропорты в Киеве. Соответствующие службы делают все обходимое, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможные задержки», – говорится в сообщении.

В ГПСУ призвали с пониманием относиться к ситуации. «Желаем успешной работы во время ваших миссий», – сказано в сообщении
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