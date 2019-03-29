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За минувшие сутки, 28 марта, российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили Запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было осуществлено пять обстрелов:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Гнутово;

дважды из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Опытное;

из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг открывал огонь дважды:

из минометов калибра 82 мм - вблизи села Кримское;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская.

Потерь среди украинских защитников нет.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 28 марта ответным огнем трое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
ForUm

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