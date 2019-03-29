Расследователи установили, как беглый президент Украины Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции»), передает «Украинская правда».

По данным шведского издания SVT, компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более четырех миллионов долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он, как заявлялось, написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited. Эта компания, в свою очередь, перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP - компании, которая фигурировала в деле Пола Манафорта.

В феврале 2012 года Inlord перевел почти миллион долларов на счет Манафорта на Кипре. Этот доход Манафорт скрыл от властей в США.

Также SVT выявил, что Vega перечислила 100 тысяч долларов организации «Проект переходных демократий» (Project on Transitional Democracies). Эта организация, по сообщению издания Vice News, сотрудничала с Манафортом над организацией встреч Януковича с американскими чиновниками.

Напомним, по данным шведского издания SVT, Янукович вывел при помощи Swedbank не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов).