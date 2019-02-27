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Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.

Как сообщило в рамках своего масштабного расследования об отмывании денег шведское телевидение SVT, Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов), передает «Европейская правда».

Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, имевшую счет в Swedbank.

Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited - это компания, которую Янукович использовал для вывода «грязных» денег. 

По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги. «34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу - основа для договора была мошеннической», - отмечает телекомпания.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, банку стало известно о «бизнесе» Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос.

Помимо «гонорара», через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов). Однако деталями этих сделок телекомпания не обладает.

Один из крупнейших банков Швеции, Swedbank, годами был задействован в схеме масштабного отмывания денег, заявляет шведский телевещатель SVT. 
ForUm

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