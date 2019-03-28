Причиной взрывов и последующего масштабного пожара на автостоянке в Кропивницком стало нарушения техники безопасности при перекачке газа, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

«Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с его деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали 4 человека, которые получили повреждения различной степени тяжести и находятся в областной больнице.

В настоящее время в производстве выполняются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и их причин.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции Украины в области по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров Кировоградской местной прокуратуры. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Напомним, пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 автомобилей, 4 человека пострадали.