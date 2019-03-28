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Пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 автомобилей, три человека пострадали, сообщает ГосЧС.

27 марта в 20:00 по ул. Киевской на открытой автостоянке ООО «Татиус» в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар с последующими взрывами.

В результате взрыва травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу.

В 22:45 пожар был ликвидирован.

«Огнем уничтожено 4 автоцистерны для сжиженного газа, 6 грузовых и 8 легковых автомобилей. Повреждены 8 легковых и 2 грузовых автомобиля, кровля здания на площади 200 м2. Причина пожара устанавливается», - говорится в собщении.
ForUm

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