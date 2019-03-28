Сообщение о заминировании ряда объектов в Стрые оказались ложным, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сегодня, 28 марта, в 9:30 в Стрыйский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что в райцентре заминирован железнодорожный вокзал, городской совет и Майдан Незалежности.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории – взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Было эвакуировано около 240 человек.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

Отметим, что на Майдане Незалежности в 14:00 должно состояться вече с участием Президента Украины. В 17:30 вече с главой государства запланировано во Львове на площади возле Львовского оперного театра.