В течение трех месяцев работы Госбюро расследований осуществляло досудебное расследование по 5794 производствам: 510 из них уже направлены в суд. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время презентации результатов работы ГБР за 2018 год.

«В течение прошлого года все усилия мы направили для того, чтобы следователи ГБР осенью начали работу и зарегистрировали первые производства. Для этого мы провели самый большой конкурс и обеспечили условия для начала работы работников ГБР. 27 ноября 2018 произошло то, для чего мы работали: ГБР открыло первые производства. Всего за три месяца их было почти 6 тысяч», - рассказал Труба на брифинге.

В процессах ГБР больше всего фигурируют представители правоохранительных органов - 2826 человек. Лица, совершившие военные преступления - 2294, судьи - 202, чиновники – 7.

«Среди представителей правоохранительных органов больше всего фигурируют работники полиции – 2201 человек. Хочу объяснить, что нам подследственны все правоохранители - от патрульных до руководителей подразделений. Поэтому такое количество лиц, фигурирующих в уголовных процессах ГБР, понятно. Среди других правоохранителей, которые являются участниками производств ГБР: 226 – из органов прокуратуры, 92 - из СБУ, 91 - из ГФС», - рассказал Труба.

Директор ГБР обратил внимание на расследование фактов нарушения прав человека во время работы правоохранительных органов.

«Сегодня ГБР осуществляет досудебное расследование по 22 производствам по признакам пытки. Это – одна из самых сложных категорий дел. В течение всего времени в Украине расследование этих фактов не имело результатов. Мы настроены получить в этом году обвинительные акты по этой категории дел. Также ГБР проводит досудебное расследование по 442 производствам по признакам превышения власти работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием. В марте по этой статье в суд уже направлено обвинительное заключение», - сказал он.

510 обвинительных актов уже направлены в суд: 499 – с обвинительными актами. Большинство из них касается военных преступлений.