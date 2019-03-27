также в разделеОбщество
27 марта. Картина дня 10
Приключения «премьер-министра ЛНР»: кто из украинских бизнесменов попался на удочку 39
В зоне ЧАЭС построят солнечную станцию за «киотские деньги» 12
Суд в Крыму начал арестовывать задержанных крымских татар 16
СБУ подтвердила выдворение российской пропагандистки 14
НАБУ закрыло последнее дело о незаконном обогащении 17
В семи областях Украины действовала сеть антиукраинских агитаторов 22
Стройфирма украла 14 миллионов, выделенных на казармы для военных 28
На Житомирщине задержали сельского голову за взятку почти в миллион 15
ГПСУ: Из-за сокращения потока «евроблях» почти исчезли очереди на границах 17
Оккупанты из-за 2 рублей расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в Крыму 52
Полномочия по обращению с отходами закрепили за местной властью 14
Вывозили фурами: Пограничники задержали крупнейшую партию сигарет 59
Селезнев: Даже активисты Майдана сегодня хвалят Вилкула и Мураева за раскол Юго-Востока 54
Весной в армию планируют призвать почти 19 тысяч украинцев 35
Суд отменил запрет сериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину Добронравову 31
Луценко: РФ экспортировала свои ракеты под видом украинских 47
Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ по MH17 27

Полиция Крыма открыла уголовные производства по фактам незаконного задержания крымских татар и нарушения неприкосновенности их жилища, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 27 марта, во время осуществления мониторинга средств массовой информации полицейские установили, что представители незаконно созданных правоохранительных органов Российской Федерации на временно оккупированной территории АР Крым незаконно проводят обыски у крымских татар. Пострадавшие проживают в селах Строгоновка и Каменка Симферопольского района. По информации полиции, обыски проводились у 27 граждан в связи с их причастностью к одной из религиозных организаций.

По данному факту нарушения неприкосновенности жилья пострадавших следователи следственного отдела полиции в АР Крым и г.. Севастополе немедленно открыли уголовное производство по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские установили, что после незаконного проникновения в жилище и проведения в них обыска осуществлялось незаконное задержание потерпевших.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 (Насильственное исчезновение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги