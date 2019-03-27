Полиция Крыма открыла уголовные производства по фактам незаконного задержания крымских татар и нарушения неприкосновенности их жилища, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 27 марта, во время осуществления мониторинга средств массовой информации полицейские установили, что представители незаконно созданных правоохранительных органов Российской Федерации на временно оккупированной территории АР Крым незаконно проводят обыски у крымских татар. Пострадавшие проживают в селах Строгоновка и Каменка Симферопольского района. По информации полиции, обыски проводились у 27 граждан в связи с их причастностью к одной из религиозных организаций.

По данному факту нарушения неприкосновенности жилья пострадавших следователи следственного отдела полиции в АР Крым и г.. Севастополе немедленно открыли уголовное производство по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские установили, что после незаконного проникновения в жилище и проведения в них обыска осуществлялось незаконное задержание потерпевших.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 (Насильственное исчезновение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.