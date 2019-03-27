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По материалам Службы безопасности Украины Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении с территории страны российской журналистки Маргариты Бондарь. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В течение 2018 года она по заказу российского пропагандистского издания «Украина.ру», входящего в холдинг «рупора Кремля» Дмитрия Киселева, систематически распространяла в сети Интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине. В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и вроде бездействия украинской правоохранительной системы.

Согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины содержание указанных публикаций способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки.

За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года.
ForUm

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