Сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек. Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы, а также Евросоюз об этом.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма досрочно расторгли договор аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины.

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло последнее дело о незаконном обогащении.

По данным Госкомстата, в 2018 году Украина собрала рекордный урожай зерновых на уровне более 70 миллионов тонн.

На телеканалах «1+1», «ICTV», «112 ТВ», «Громадське» замечено несоблюдение статьи 566 Закона Украины «О выборах Президента Украины», которая регламентирует распространение результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

В Одесской области правоохранители обнаружили 36 российских ракет «земля-воздух» для ЗРК «Печора».