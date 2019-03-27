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Сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.  Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы, а также Евросоюз об этом. 

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма досрочно расторгли договор аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины.   

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов.  

Национальное антикоррупционное бюро закрыло последнее дело о незаконном обогащении.

По данным Госкомстата, в 2018 году Украина собрала рекордный урожай зерновых на уровне более 70 миллионов тонн. 

На телеканалах «1+1», «ICTV», «112 ТВ», «Громадське» замечено несоблюдение статьи 566 Закона Украины «О выборах Президента Украины», которая регламентирует распространение результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами. 

В Одесской области правоохранители обнаружили 36 российских ракет «земля-воздух» для ЗРК «Печора». 
ForUm

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