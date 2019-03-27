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Оккупационные власти Крыма досрочно расторгли договор аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). 

«Сегодня Управление Крымской епархии поместной УПЦ получило письмо от оккупационного «министерства земельных и имущественных отношений» о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины. Причина - «отсутствие оплаты аренды» в размере 2 (два) рубля. Требуют компенсировать убытки и уплатить штраф «в бюджет республики» в 2 тыс. рублей, а также обращаются в «суду» с иском о прекращении аренды», - написал он в Facebook.

Это при том, что определенная в документах арендная плата давно была внесена,  подчеркнул Зоря.

«Одновременность атаки российских силовиков против крымских татар и очередной шаг оккупантов в направлении уничтожения присутствии Украинской церкви – события из одного ряда. Оккупанты проводят «зачистку» нелояльных, - резюмировал архиепископ.

Напомним, ранее сегодня, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек. 

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы,  а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов. 
ForUm

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