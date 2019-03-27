Национальное антикоррупционное бюро закрыло последнее дело о незаконном обогащении.

«С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины», - сообщается на странице Бюро в Facebook.

Общая сумму состояния, законность происхождения которого исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн.

Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.

Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.

28 февраля Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.