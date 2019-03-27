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Рабочая группа по надзору за освещением электронными СМИ избирательной кампании рассмотрела нарушения, выявленные при проведении мониторинга СМИ в марте, а также поступившие жалобы, сообщает пресс-служба Национального советп по телерадиовещанию.

Среди нарушений, зафиксированных мониторингом Нацсовета, типичным стало несоблюдение статьи 566 Закона Украины «О выборах Президента Украины», которая регламентирует распространение результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами. Случаи неполного раскрытия информации (без размера социологической выборки опрошенных и способа ее формирования, территории охвата опроса, метода опроса, точной формулировки вопрос, возможной статистической погрешности и т.п.) замечены на этот раз на телеканалах «1+1», «ICTV», «112 ТВ», «Громадське».

Кроме того, в информационных теле-, радиопрограммах наблюдались агитационные материалы кандидатов на пост Президента Украины, что запрещено пунктом 10 статьи 64 упомянутого закона. Так, на канале «Интер» в «Новостях» были высказывания с признаками предвыборной агитации Юрия Бойко и Олега Ляшко; на телеканале «Украина» - Олега Ляшко, Александра Вилкула в передаче «Сегодня»; на «ICTV» - Вилкула, Петра Порошенко, Владимира Зеленского, Анатолия Гриценко в «Фактах», «Факты недели» и «Свободе слова»; на «112 Украина» - Бойко в «Новостях»; на канале «Правда здесь» - Бойко и Игоря Смешко.

По словам начальника управления контроля и анализа телерадиовещания Романа Кифлюка, очевидна поддержка отдельными телеканалами определенных кандидатов. Таким образом эти СМИ не подают зрителю сбалансированной информации об избирательной кампании. Ведь в эфирах телевещателей материалов об определенных кандидатах гораздо больше, чем о других участниках избирательной гонки. Телеканал «Интер» в исследуемый период уделил много внимания Бойко, телеканал «ICTV» - Гриценко, «Украина» - Вилкулу и Мураеву, «112 Украина» - Бойко, хотя были зафиксированы единичные материалы и о Ляшко и Добродомове. Распространяемый на телеканалах контент содержит предвыборную агитацию и имеет признаки заказного.

По итогам мониторинга рабочая группа выделила тенденции, которые прослеживаются во время этой избирательной кампании. Это – ненадлежащее освещение результатов социологических опросов, несоблюдение медиа-плюрализма и сбалансированности при подаче информации обо всех кандидатах и распространение агитационных материалов в информационных программах.

Относительно выявленных признаков нарушений действующего законодательства Нацсовет обратится к телекомпаниям с информированием о зафиксированных случаях и потребует по ним разъяснений. Также будет проинформирована ЦИК.

В вещании региональных СМИ зафиксировано распространение скрытой агитации в выпусках новостей.  

За время деятельности рабочей группы в Нацсовет поступило также немало жалоб от общественности, кандидата в президенты и его представителя. Так, от Тимошенко Нацсовет получил 101 жалобу, а от ее представителя Сергея Власенко - 11 относительно непредоставления телеканалами времени для опровержения кандидатом распространенной, по ее мнению, неправдивой информации о ней. Генеральная прокуратура Украины переслала 2 обращения от Международной лиги мира по распространению наружной политической рекламы кандидата Порошенко без выходных данных. 1 обращение поступило от ВОО «Объединение добровольцев», которое жалуется на несоблюдение принципа освещения информации телеканалами «5» и «Прямой», еще 2 обращения поступили от Центральной избирательной комиссии.

Елизавета Кузьменко, координатор медиа-мониторинга, который проводит коалиция общественных организаций при поддержке Совета Европы, рассказала о решении, которые приняла Комиссия по журналистской этике по результатам рассмотрения сообщений о выявленных нарушениях. Так телеканалу «1+1» было вынесено «дружеское предупреждение», а «Прямому» - «публичное осуждение».
ForUm

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